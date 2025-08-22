Allanamiento en el marco de una investigación por hurto

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro realizaron un allanamiento en una vivienda del 500 de la calle Chacabuco, en el marco de una investigación por un hecho de hurto.

La diligencia fue solicitada por la fiscalía local y extendida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. El operativo se realizó con el objetivo de dar con una mujer de 41 años, señalada como la presunta autora del delito.

Si bien la persona buscada no se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento, las autoridades procedieron al secuestro de vestimenta que, según la investigación, habría sido utilizada durante la comisión del hecho. La causa continúa bajo la supervisión de la Justicia.



