Agredió a su ex pareja y lo detuvo la policía

Un hombre de 49 años fue aprehendido ayer por la tarde tras agredir físicamente a su ex pareja de 25 años en el interior de una vivienda ubicada en calle Saavedra 1490.

Personal policial acudió al lugar con urgencia tras ser alertado por el Centro Municipal de la Mujer y la Familia (CMyF) de San Pedro. La víctima, quien sufrió lesiones de carácter leve, recibió asistencia inicial en el nosocomio local y posteriormente fue contenida por profesionales del centro municipal.

El agresor fue trasladado a la Dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de "Lesiones Leves" y puesto a disposición de la UFI 7 en turno.