Agredió a su ex pareja y fue aprehendido por la policía

Un hombre de 30 años fue detenido ayer al mediodía por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un caso de violencia de género.

Los agentes acudieron a una vivienda en la calle Saavedra al 1110, donde el hombre había agredido físicamente a su expareja, una mujer de 32 años.

La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, mientras que el agresor fue trasladado a la dependencia policial. El detenido quedó imputado por el delito de "Lesiones leves" y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 local.