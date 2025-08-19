Agredió a su ex pareja y fue aprehendido por la policía

La Municipalidad de San Pedro presentó el programa piloto "Desde el Aula" , una iniciativa de educación ambiental que busca fomentar la gestión de residuos y la economía circular en las escuelas del distrito. La propuesta, que comenzará el 1 de septiembre, fue presentada en un encuentro con autoridades educativas y directivos de instituciones locales. El programa es una acción conjunta de la Dirección de Ambiente, la Dirección de Educación, la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y diversas escuelas que ya trabajan en la temática. El objetivo es que los alumnos participen activamente en la separación de residuos instalando puntos de recupero en los establecimientos.
Un hombre de 30 años fue detenido ayer al mediodía por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un caso de violencia de género.
Los agentes acudieron a una vivienda en la calle Saavedra al 1110, donde el hombre había agredido físicamente a su expareja, una mujer de 32 años.
La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, mientras que el agresor fue trasladado a la dependencia policial. El detenido quedó imputado por el delito de "Lesiones leves" y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 local.
