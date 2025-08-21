Acuerdo Ciudadano presentó su lista: "No queremos ser una sucursal de San Nicolás ni una empresita familar" (Video)

El espacio vecinalista Acuerdo Ciudadano San Pedro presentó su lista de candidatos y lanzó su campaña electoral de cara a los comicios del 7 de septiembre. La presentación se realizó en un local ubicado en Balcarce 55, donde el actual concejal y primer candidato de la lista, Martín Rivas, brindó un discurso en el que destacó el compromiso de su espacio con los vecinos y la autonomía de San Pedro.

"Esto implica bancarnos lo que decimos con actos después, y es lo que hicimos en este año y medio de concejal. Es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros", afirmó Rivas. El candidato hizo hincapié en la importancia de una política sin dramatismos, alejada de las luchas por el poder. "Competimos por el voto quitándole el dramatismo con el que se vive la política desde quienes no quieren perder el poder o no pueden llegar al poder", señaló.

Rivas destacó que la campaña se centrará en un contacto directo con los vecinos para transmitir su mensaje. "Los vecinos van a recibir de voz directa nuestro mensaje", sostuvo.

El principal objetivo de la plataforma de Acuerdo Ciudadano es lograr una mayor representación vecinal en el Concejo Deliberante. "El desafío es que lleguen más vecinos al Concejo Deliberante", aseguró Rivas, quien subrayó la decisión de no ceder el proyecto vecinalista. "Nosotros tomamos la decisión de no rifar el proyecto vecinalista, porque tenemos el convencimiento de que a San Pedro lo recuperamos desde adentro, de que somos los dueños de nuestro destino, no queremos ser una sucursal de San Nicolás ni una empresita familiar, queremos ser un Municipio serio", concluyó.