Accidente de tránsito en Río Tala deja tres heridos

Una mujer de 27 años y sus dos hijos menores sufrieron heridas de carácter leve en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Río Tala, confirmaron fuentes policiales.

El hecho se produjo en la calle Cisi, donde una motocicleta Guerrero 150 cc, en la que circulaban la mujer y sus hijos, colisionó con una camioneta Renault Kangoo conducida por un hombre de 50 años.

Tras el impacto, los tres ocupantes de la moto fueron trasladados al nosocomio de San Pedro para realizarse estudios complementarios. El médico de turno dictaminó que las heridas eran leves y que sus vidas no corrían peligro. La fiscalía local interviene en el caso para determinar las causas del siniestro.



