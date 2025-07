Los concejales De Rosa y Negrete dejarían La Libertad Avanza, disconformes con el armado de listas

El concejal Mauro De Rosa confirmó su alejamiento del armado partidario de La Libertad Avanza, en disconformidad con la conformación de la lista de concejales a nivel distrital. De tal forma, él y su compañero de bancada, Fernando Negrete, formarían un bloque independiente de la estructura libertaria.

El principal punto de discordia, según explicó, es la designación de la kinesióloga Melina Panatteri (hija de la actual directora del PAMI San Pedro, María Victoria Vitale) en el segundo lugar de la nómina que encabeza Ariel Rey: " Nosotros vinimos a la política a pelear contra algunas posturas anticasta y no vamos a permitir que se formen ciertas castas locales. Venimos viendo algunos movimientos que son avalados por el coordinador distrital, que es Luis Silva, como cuando la directora del PAMI le da prioridad a algunas cuestiones y no a otras. Si vos estás en PAMI y permitís que tu hija sea prestadora y después integre la lista, es antiético. Si no hay dinero para tratamientos oncológicos no nos podemos permitir eso".

En declaraciones al programa "Equipo de Radio", De Rosa habló sobre la continuidad del trabajo en el HCD: "Desde el Concejo Deliberante, en donde estuvimos dos años defendiendo las posturas del gobierno nacional, no estamos de acuerdo con el armado de las listas y decidimos no participar. Veremos en el Concejo qué decisión tomamos".

Sobre la posibilidad de que esta ruptura atente contra la conformación de la bancada libertaria en el Concejo, agregó: "Que sea responsable Luis Silva, con su esposa, Analía Corvino. No vamos a participar, queremos caminar por San Pedro tranquilo y mirar a los ojos a nuestros hijos. Si nosotros no estamos de acuerdo con el coordinador del distrito y la coordinadora seccional, no hay mucho margen".

Además, De Rosa sostuvo que venían planteando disidencias sobre algunos temas sensibles: "Hay políticas del gobierno nacional que bancamos pero hay ciertos límites, como el tema del Garrahan y las personas con discapacidad. En mi caso, con mi esposa fuimos ocho años al Garrahan por mi hija, y podrá haber cuestiones que cambiar pero sería un ingrato si no reconozco el trabajo de los profesionales de ese hospital".