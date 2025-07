El nuevo Secretario de Seguridad de San Pedro sostuvo que priorizará la prevención y el orden

El flamante Secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro,, ofreció esta mañana sus primeras declaraciones públicas sobre sus prioridades de gestión en una entrevista con el programa "Equipo de Radio" de La Radio 92.3. Álvarez, de formación castrense y oriundo de Salto, asumió su cargo con el foco puesto en la prevención y el fortalecimiento del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el municipio.

Álvarez explicó que su llegada a San Pedro se dio por "relaciones personales" y el ofrecimiento recibido, tras lo cual mantuvo reuniones con el intendente Cecilio Salazar y el jefe de gabinete. "Acepté el cargo convencido de que puedo ayudar a seguir trabajando en lo que creo que se inició hace unos meses, coordinando el trabajo entre las fuerzas de seguridad y el Municipio", afirmó.

El nuevo Secretario remarcó su convicción personal de que "la seguridad es llegar antes". En ese sentido, detalló: "La Municipalidad se tiene que abocar al antes, prever que no pasen las cosas, porque cuando ya pasaron es otra cosa, represión, castigo. Nos vamos a abocar a la prevención con todos los medios que disponemos y con todos los que podamos agregar".





Análisis de la situación actual y próximos pasos

Álvarez señaló que, incluso antes de asumir, ya se encontraba recibiendo información y reuniéndose con los jefes policiales. Según sus análisis de las estadísticas, la situación en San Pedro es "bastante tranquila, sin hechos significativos de inseguridad". Además, destacó la percepción de la ciudad como "ordenada, extremadamente prolija".

"Tal vez ustedes no se den cuenta porque se acostumbran y naturalizan algo que quizás no sea tan común. Es realmente notoria la prolijidad y la limpieza si una la compara con otras", comentó, añadiendo que "eso también hace a la seguridad, una ciudad ordenada, iluminada". Si bien reconoció "algunos sectores y hechos aislados", enfatizó que la ciudad "no tiene grandes problemas de inseguridad".

El funcionario resaltó la cobertura del sistema de cámaras y monitoreo, indicando la necesidad de un "trabajo inteligente para aprovechar esos 98 ojos". También mencionó la existencia de una aplicación para que los vecinos pidan auxilio, y subrayó la importancia de una "difusión importante para que todo el mundo esté en conocimiento de que tienen esa herramienta". Álvarez concluyó que "la ciudad más segura es aquella en la que se cuidan unos a otros. Vamos a trabajar en eso con todos los estamentos de la sociedad".





Trayectoria y experiencia

Consultado sobre su perfil profesional, Álvarez se presentó como "ex oficial del Ejército Argentino del arma de infantería", con "múltiples actividades de índole privada y pública" desarrolladas a lo largo de su carrera. Relató haber vivido muchos años en el norte del país, en Salta y Jujuy, y haber sido Secretario General de Inspecciones en Salta, cargo en el que "armó" el área, reuniendo a toda la inspección general y de seguridad edilicia.

Asimismo, recordó su participación años atrás en la resolución de conflictos durante la construcción de gasoductos en el norte, donde hubo "piquetes importantes, cortes de rutas, voladura de camiones", y aseguró haber estado "a cargo de poner orden ahí y pude hacerlo".