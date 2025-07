Campaña solidaria para paciente oncológica a la que PAMI negó medicación vital

Sandra Morales, una vecina de San Pedro de 54 años diagnosticada hace dos meses con cáncer de mama triple negativo, lanzó un desgarrador pedido de ayuda ante la negativa de la obra social PAMI de cubrir la totalidad de la medicación que requiere para su tratamiento. La situación es crítica, ya que la enfermedad avanza rápidamente y el costo de los fármacos es millonario. Ante la urgencia y la burocracia, la comunidad de San Pedro se moviliza con una campaña solidaria para recaudar fondos.

En un testimonio conmovedor al programa "Equipo de Radio" desde el Hospital Roffo, Morales relató su calvario: "El oncólogo me recetó tres medicaciones, una de ellas sale 17 millones y la otra también es muy cara, y solamente autorizó el más barato y que no es lo que necesito, de acuerdo a lo que me dijeron en el Roffo. Yo solo puedo tener chances con esa medicación".

Sandra explicó que su cáncer es el más agresivo y fue detectado en una etapa muy avanzada, lo que la deja sin margen de tiempo. "Voy a la oficina de PAMI, llevo la receta y me la rechazaron. Así que tengo que hacer un recurso de amparo, porque no dispongo de tiempo ya que mi cáncer es el más agresivo que hay", enfatizó.

La compleja situación económica se suma a la urgencia médica. Las tres medicaciones recetadas suman casi 20 millones de pesos por una única sesión de quimioterapia, y Sandra necesita alrededor de 21 sesiones, además de una extirpación de mama y radioterapia. Para colmo, se enfrenta a la burocracia judicial en un momento crítico: "Fui a hablar con una abogada para el recurso de amparo a la que tengo que pagarle. Ahora entramos en feria judicial. Va a demorar seguramente un mes. Tengo que esperar el miércoles que viene para que me rehagan la receta. Todo es protocolo y me demora un montón".

Además de su cuadro oncológico, Sandra Morales padece EPOC, ataques de pánico y se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico, lo que complica aún más su situación general. También debe seguir una dieta especial y tomar vitaminas, entre otros requerimientos de salud.

Ante la falta de respuesta de PAMI y la necesidad urgente de costear gastos judiciales y el tratamiento, Sandra y sus allegados están organizando un evento de recaudación de fondos. Se realizará una "Venta de pollo asado con ensalada" el próximo domingo 10 de agosto, al mediodía, a un costo de $20.000 (Pesos Veinte mil).

Para colaborar con Sandra Morales, cuyo alias para transferencias es SGM.ESTETICA (a nombre de Sandra Gabriela Morales), y para adquirir los pollos solidarios, los interesados pueden comunicarse al número 3329 32-1283.