Acuerdo Ciudadano presentó su lista encabezada por el concejal Martín Rivas

Acuerdo Ciudadano San Pedro oficializó hoy su lista de candidatos para las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre, destacando la postulación del concejalcomo cabeza de lista, a pesar de restarle aún dos años de mandato en el Concejo Deliberante. La presentación, que tuvo lugar en un acto con militantes y simpatizantes, marca la primera participación electoral a nivel local de esta agrupación vecinalista.

Rivas estará acompañado en los primeros lugares por la médica Rosario Stremel, el empresario Bruno Sciarra, y Mariela Velazco. La nómina se completa con el bioquímico Adrián Spotty, la titular del Pro local Mabel Prado, Erick Aguilar, Fabiana Sabini y Pedro Amarillo.

En cuanto a la lista de Consejeros Escolares, estará integrada por Germán Noat, Eliana Soledad Mosquera y Oscar Alberici.

Durante la presentación, Martín Rivas explicó su decisión de presentarse nuevamente, haciendo hincapié en el respaldo de los vecinos: "Quiero compartir con ustedes una decisión que he tomado luego de charlar y analizar con mi familia, amigos y compañeros de proyecto. Decidí con mucho orgullo y responsabilidad aceptar el desafío de representar a Acuerdo Ciudadano San Pedro en su primera elección local".

Ante la pregunta sobre su nueva postulación, Rivas fue contundente: "Es sencillo, porque los vecinos que conforman Acuerdo Ciudadano San Pedro me pidieron que lidere y estrene la lista 1001, porque soy el que no transa, no cede a las presiones de la corporación política. Ni lo hizo, ni lo va a hacer".

El concejal enfatizó el compromiso del espacio con un proyecto autónomo y cercano a la gente: "Lo hago porque tengo la convicción –la misma que compartimos con este equipo– de que este proyecto no se negocia. Porque estamos construyendo algo distinto: un espacio vecinalista, sin padrinos, sin jefes, sin letra prestada. Y sí, cuesta. Cuesta muchísimo. Pero vale la pena".

Rivas también subrayó la diferencia de Acuerdo Ciudadano San Pedro con la política tradicional: "Porque hace años que en San Pedro no hay un proyecto político nacido desde los vecinos, y no desde la rosca de los oportunistas. Y para defenderlo, hay que estar. Hay que poner el cuerpo".

Finalmente, el actual concejal dejó en claro que su motivación no es personal, sino colectiva: "No me postulo por un cargo. Ya tengo una banca, y la ejerzo con responsabilidad, compromiso y transparencia. Y eso se ve, me lo hacen saber en la calle día a día. Me postulo porque este proyecto tiene que seguir creciendo, porque necesitamos más concejales que no bajen la cabeza, que trabajen cerca de la gente, como lo hicimos hasta ahora. No vinimos a hacer lo de siempre. Vinimos a hacer lo que hace falta".