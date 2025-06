Violento asalto a una mujer para robarle la mochila

La docentesufrió un violento asalto alrededor de las 19 horas del jueves en la intersección de Belgrano y Martín Fierro, mientras regresaba a su hogar. El hecho le provocó heridas que requirieron atención en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa".

Según el testimonio de la propia víctima al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3), el ataque ocurrió cuando volvía de realizar unas compras. "Volvía caminando para mi casa después de unas compras, venía con una bolsa y la mochila con mis efectos personales. No había nadie y en un momento siento un golpe fuerte en la espalda que me deja sin aire, empiezan a tironearme de la ropa", relató Bonvisutto.

La docente explicó que llevaba la mochila adelante "por precaución", pero los asaltantes "empezaron a tironearme de tal forma que me tiran y me arrastran, porque instintivamente intento resistirme". Bonvisutto describió el violento momento: "Me arrastraron, en un momento quedé mirando para arriba. Gritaba pidiendo ayuda, no apareció nadie hasta que quedé arrodillada en el pavimento".

Tras el asalto, la mujer fue asistida por vecinos que la acompañaron a su casa, sumándose luego más personas para ayudarla.

La docente lamentó la burocracia posterior al hecho: "Voy a la policía y al hospital y estuve cuatro horas en la comisaría esperando que me tomaran la denuncia. No paré de llorar desde que me pasó hasta las 23 horas. Incluso me sentí culpable, porque no tendría que haber llevado la mochila".

En el bolso llevaba la documentación, dinero en efectivo, tarjetas de débito y crédito, papeles de la moto y elementos propios de su trabajo como docente.