San Pedro se prepara para un "All Together" récord de line dance en el marco del Country Music Festival

El, que celebrará su 20º edición los días 26, 27 y 28 de septiembre, incluirá, como parte del evento, el quinto, el multitudinario encuentro de line dance que buscará superar su propio récord.

El "All Together #5" tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a partir de las 10:30 horas en la Avenida Costanera, frente al Paseo Público Municipal. Se espera la participación de casi 30 escuelas de line dance de todo el país, que se congregarán para bailar dos coreografías de manera simultánea, prometiendo un espectáculo visual y participativo único.

La coordinación estará a cargo de MYS Argentina Country Dance y Country2.com, contando con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro.

Entre las numerosas escuelas y grupos de line dance que ya confirmaron su presencia se encuentran: Aconcagua Country Line Dance (Mendoza), Adriana Díaz Country Line Dance, Alabama Line Dance Argentina, Amigos del Country Line Dance Rosario (Santa Fe), Boot Buddies, Country Club Line Dance, Country Lovers, Cowboys Country Show, GNB Line Dance, Honky Tonk Stomp Line Dance Argentina, Line Dance Club Argentina, Line Dance Tolosa, Misiones Country Stomp, MYS Argentina Country Dance, Old Boots Line Dance (Córdoba), Parana Line Dance, Rosario Country Rebels (Santa Fe), Street Line Dance, Texas Country, The Cowboys Stomp (San Pedro), The Outlaws Country Line Dance, V&B Line Dance Country, West Point Country Dance (Mendoza), Wild Country Argentina, Wings Country Group by Nan, 01 by Reef y 221 Country La Plata.