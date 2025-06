Representante sindical renunció al Consorcio del Puerto tras denunciar "violencia" y "amedrentamiento"

Diego Balcaza, representante del Sindicato de Encargados, Apuntadores Marítimos y Afines (SEAMARA), presentó su renuncia al directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. La decisión, formalizada hoy, se produce en un contexto de fuertes tensiones internas vinculadas a la utilización de fondos para un dragado de emergencia y tras denuncias de "violencia" y "amedrentamiento" por parte del ahora exdirector. Diego Balcaza, representante del Sindicato de Encargados, Apuntadores Marítimos y Afines (SEAMARA), presentó su renuncia al directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

Balcaza explicó a La Radio 92.3 de San Pedro que su renuncia se debe a "situaciones inapropiadas que son de público conocimiento para los participantes de las últimas reuniones". Si bien aclaró que no está "en contra del dragado", ya que es la "única solución" para la situación del puerto, su voto negativo en la reunión extraordinaria de ayer se debió a la falta de garantías. "Quería que se me asegurara que no tenía responsabilidades penales o económicas", manifestó Balcaza, quien expresó su temor a "estar en una foto de una causa penal o que embarguen mis bienes", dado que "los directores el costo económico lo asume la persona".

La discusión central giró en torno al retiro de aproximadamente $1.558.983.113,77 en fondos, que son intereses de un dinero originalmente destinado a la obra del muelle. Balcaza había solicitado con anterioridad la opinión de organismos como Asesoría General de la Nación y Provincia para dirimir sobre el uso de esos fondos, pero no obtuvo respuestas. Ante la decisión del Consorcio de utilizar estos recursos, que resultan "insuficientes" para cubrir el costo total del dragado de aproximadamente dos millones de dólares, el exdirector no acompañó con su voto.

En un comunicado, el Consorcio de Gestión había aprobado la utilización de dichos fondos para realizar la obra de dragado necesaria y restablecer la cota de 9,80 metros en el Canal de Acceso Principal y la Zona de Maniobras del puerto. Se autorizó además al presidente del Consorcio, Carlos Casini, a definir las condiciones de financiación y pago con la empresa contratista, Jan de Nul. El Consorcio reconoce que los fondos disponibles son insuficientes y contempla una asistencia financiera de la Provincia de Buenos Aires para agosto de este año

Balcaza, quien además expresó su "rechazo absoluto a la violencia y a cualquier forma de intimidación" , denunció haber recibido "mensajes" responsabilizándolo del cierre del puerto, "gritos de afuera" de la reunión y un "hecho de violencia" al sufrir una trompada por parte de un trabajador al salir. También relató haber sido blanco de amedrentamientos en su domicilio.

Durante su exposición en la reunión, y ante la "sorpresa" de otros directores, se le solicitó a Balcaza que propusiera alternativas para evitar la "cesación definitiva de las operaciones portuarias", que podría llevar a que clientes como Grobocopatel Hermanos S.A. y Multimodal Port SRL nominen otras terminales. Sin embargo, Balcaza manifestó no ser responsable de la pérdida de cargas, atribuyendo la sedimentación a un "acontecimiento de fuerza mayor".

El exdirector mencionó también haber tenido diferencias previas en el ente, relacionadas con "bonificaciones a empresas que perjudican a las arcas del ente" y con "alguna obra de dragado, sobre medidas sobre datos". Balcaza deseó que "pueda encontrarse una vía que permita resolver los graves problemas que enfrenta el Consorcio, cuidando su patrimonio, respetando los compromisos asumidos y, fundamentalmente, generando las condiciones necesarias para preservar las fuentes de trabajo de todos los sectores vinculados a esta actividad".