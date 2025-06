Récord de participación en la etapa local de los Juegos Bonaerenses

La Dirección de Deportes continúa con la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2025, una edición que ya marcó un récord histórico de participación con 4.300 jóvenes inscriptos en diversas disciplinas.

Las competencias se pusieron en marcha esta semana con los encuentros de fútbol once y fútbol siete mixto. En la jornada de hoy, el Estadio Municipal es sede del fútbol playa, una modalidad que, por cuestiones logísticas y la gran cantidad de equipos, se trasladó al campo principal.

Las categorías que compiten en esta instancia son sub 14, sub 16 y sub 18. La etapa local se extenderá por cinco semanas consecutivas, prometiendo una intensa actividad deportiva para los jóvenes sampedrinos.

Desde la gestión del intendente Cecilio Salazar, se reafirma la apuesta por el desarrollo deportivo como una herramienta fundamental para la inclusión, la salud y la formación integral de los chicos y chicas del partido.