El concejal Mauro De Rosa confirmó que su auto recibió dos balazos (Video)

El automóvil del concejal de La Libertad Avanza,, recibió, según confirmó el primer informe de la Policía Científica tras el atentado sufrido en las primeras horas del domingo. El propio edil difundió la situación, informando que su Peugeot 408 estaba estacionado frente a su domicilio en Boulevard Moreno al 200, en plena zona céntrica.

De Rosa descubrió los daños cerca de las 11 de la mañana del domingo, al regresar de una caminata. Al percatarse de los orificios en el parabrisas delantero y trasero, además de una rueda dañada, decidió grabar un video que luego compartió por WhatsApp.

En declaraciones al programa "Equipo de Radio", el concejal relató: "Yo dejé mi vehículo estacionado. Soy taxista, trabajo viernes, sábado y domingo hasta últimas horas. Ayer me levanto con mi señora y como todos los domingos, desayunamos y salimos a caminar. Cuando vuelvo veo que las ventanas del lado del conductor estaban astilladas. Primero la bronca, la indignación que me agarré. Subo un estado contando lo que pasó y a medida que van pasando los minutos vamos tomando dimensión."

De Rosa explicó que, tras dialogar con un patrullero que pasaba, decidió radicar la denuncia., afirmó. El vehículo también presenta rastros de sangre en la parte trasera y hay orificios en el frente de su casa.

Si bien De Rosa prefirió no conjeturar sobre los motivos, señaló que "soy concejal y hay debates en la sesión", en referencia a su actividad política. Reconoció el impacto del hecho en su familia: "Cuando mis hijos se enteraron se asustaron, como es lógico. Estamos tratando de hacer una vida normal, pero ante esta situación veremos qué hacemos."

El edil enfatizó que no ha cambiado su rutina al asumir el cargo, y continúa manejando su taxi. "No creo que sea por este lado. Esperaremos las investigaciones para hacer el análisis que corresponda", sostuvo. Finalmente, De Rosa dejó abierta la posibilidad de que el incidente no fuera directamente un atentado contra su persona, dada la transitada ubicación de su vivienda: "Yo vivo sobre una avenida muy transitada durante los fines de semana. Hay que ver si esto fue un atentado en contra mío o si fue otra situación."