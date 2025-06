Disolución del INASE: la ex presidenta Silvana Babbit advirtió sobre el impacto en la calidad y sanidad de la producción agropecuaria (Video)

La decisión del gobierno nacional de disolver el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y transformarlo en una Dirección política dependiente de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía generó preocupación en el sector agropecuario., ex titular del organismo, dialogó con La Radio 92.3 de San Pedro y advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida podría acarrear para la

Babbitt destacó la relevancia del INASE, a pesar de ser un organismo pequeño con solo 235 agentes, la mitad de ellos profesionales. "El Instituto Nacional de Semillas es el organismo de aplicación de la ley de semillas, el que brinda garantías de la calidad y sanidad de la semilla al productor agropecuario, que es el primer eslabón de la cadena", explicó la ex funcionaria. Subrayó que esta garantía no solo aplica a semillas de cultivos extensivos como trigo, soja y maíz, sino también a plantas de vivero, incluyendo cítricos y duraznos, elementos cruciales para la seguridad alimentaria.

Un organismo clave para la seguridad alimentaria

La ex presidenta del INASE enfatizó que la labor del instituto es fundamental para asegurar lo que "comemos todos los días los argentinos y las argentinas". Lamentó la falta de una reacción contundente por parte del sector privado ante esta decisión, a diferencia de lo ocurrido con otros organismos como el INTA. "El decreto de [Federico] Sturzenegger prevé la disolución del Instituto Nacional de Semillas. Es decir, lo van a desaparecer de la estructura de la Secretaría de Agricultura", afirmó Babbitt, recordando que el INASE fue creado por ley del Congreso Nacional en 2004, tras haber sido disuelto y recreado en ocasiones anteriores.

Babbitt desestimó que la disolución responda a un ahorro presupuestario, ya que el INASE "no vive de los impuestos de los ciudadanos" y recauda sus propios fondos a través de aranceles por servicios prestados a empresas semilleras, multiplicadores, laboratorios y viveros. "El ahorro que tendría el Estado nacional es el 4% del presupuesto. Es decir, no es nada, es irrisorio", sentenció. Además, aseguró que durante su gestión se ocupó de sanear el instituto y racionalizar gastos, incluso absteniéndose de incrementar la planta de personal pese a estar autorizada.

Pérdida de operatividad y control

La principal consecuencia de esta decisión será la pérdida de operatividad y ejecutividad. Al pasar de un ente descentralizado con un presidente a una dirección política, cada decisión requerirá la aprobación de instancias superiores, lo que ralentizará los procesos de control y fiscalización. "Cuando vos tenés que hacer en los organismos de control como INASE e ISENASA, operativos de control urgente para responder una demanda puntual, un problema que se destapó, un evento transgénico, vos tenés que tener ejecutividad y que el presidente rápidamente firme", explicó. En contraste, como dirección, "sería pasar de un director de semillas al Secretario de Agricultura, el Secretario de Agricultura al Jefe de Gabinete, al Ministro, y esto demora muchísimo".

La ex titular del organismo ejemplificó con la aparición de un virus en el cultivo de tomate, una situación que demandó una rápida reasignación de fondos para comprar equipos especiales y movilizar inspectores. "Perdés toda la capacidad de decisión sobre tu presupuesto", advirtió.

Finalmente, Babbitt remarcó que la disolución del INASE no obedece a razones económicas ni de ineficiencia, sino a una "mirada ideológica de destruir el Estado". Subrayó que países desarrollados cuentan con instituciones fuertes y presentes para custodiar la calidad de las semillas y prevenir la propagación de enfermedades que afectan la producción de alimentos. "Yo sé que va a ser muy difícil torcerlo, pero no está muerto quien pelea y nosotros vamos a dar la pelea y a visibilizar, porque yo nuevamente no creo que un país se desarrolle sin un estado presente", concluyó.