Día del Estatal: Alcances del asueto provincial, la cautelar judicial y el paro de auxiliares

La Justicia laboral hizo lugar a la medida cautelar presentada por ATE en relación al asueto por el Día del Empleado Público a pesar del decreto del gobierno nacional.El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 3 resolvió “hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2 del decreto”.Sin embargo, la conducción de organismos nacionales como ANSES o PAMI reiteraron que, en cumplimiento del decreto presidencial, las oficinas locales estarán abiertas y "se trabajará normalmente".La explicación oficial es que "por el momento, todo sigue conforme al DNU, porque si el Estado Nacional no se anoticia, no tiene efecto el amparo".En el caso de los estamentos del estado provincial (IPS, Registro Provincial de las Personas, ARBA) el asueto se cumplirá de acuerdo a lo establecido por la Ley 14.600.En cambio, los auxiliares de la educación irán al paro a raíz de que no quedan incorporados en la medida. Por tal motivo, la mayoría de las escuelas del distrito no tendrán clases presenciales y los docentes enviarán continuidad pedagógica a los alumnos.