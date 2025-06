Brenda Rojas denunció "exclusión arbitraria" de la delegación bonaerense para el Campeonato Argentino

La palista sampedrina, tres veces olímpica y medallista panamericana, expresó su "dolor y la impotencia" tras ser excluida de la delegación que representará a la provincia de Buenos Aires en los Juegos JADAR 2025, que se llevarán a cabo en Rosario. La deportista denunció una decisión "a dedo" por parte de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (FEBOCAK), a pesar de haber clasificado por mérito deportivo.

En un extenso posteo en sus redes sociales, Rojas manifestó: "Fui excluida de la delegación que representará a la provincia de Buenos Aires en los Juegos JADAR 2025, a pesar de haber sido la mejor posicionada de la provincia en el selectivo nacional y en el Campeonato Argentino. Es decir: clasifiqué por mérito deportivo, pero no me dieron lugar."

La palista, oriunda de San Pedro, relató que al consultar sobre su exclusión, el presidente de la FEBOCAK le respondió que la selección se hizo "a dedo" y que su no afiliación a la federación era el motivo. Sin embargo, Rojas refutó esta justificación al afirmar: "me consta que otras personas no federadas sí fueron incluidas. Esto demuestra que no hubo un criterio claro ni equitativo, y que se tomaron decisiones arbitrarias."

Para la atleta, esta competencia tenía un significado especial, ya que se realiza en Rosario, lo que le brindaba una de las pocas oportunidades de competir cerca de su ciudad natal, con el acompañamiento de sus seres queridos. "Lo que más duele no es solo quedar afuera: lo que duele es que se desvalorice el trabajo, se ignore el mérito y se juegue con nuestras ilusiones", enfatizó Rojas.

La deportista olímpica justificó su decisión de hacer pública la situación al declarar: "Elijo visibilizar esta situación porque creo en un deporte justo, transparente y basado en el esfuerzo. Y porque no quiero que estas prácticas se repitan con otros y otras atletas que, como yo, dan todo por representar con orgullo a su provincia y a su país."

A pesar de la amargura, Brenda Rojas aseguró que su compromiso con el deporte sigue intacto: "Esto no termina acá. Voy a seguir entrenando y compitiendo con la misma pasión y compromiso de siempre." La situación generó un fuerte repudio en el ámbito del canotaje y entre los seguidores de la palista, quienes expresaron su apoyo a través de las redes sociales.

Por su parte, Miguel Oviedo, de la Escuela de Canotaje Las Canaletas, agregó: "Es sampedrina, nacida, criada y por propia elección decidió quedarse en el barrio Las Canaletas; provincia de Buenos Aires. Es esto innegable, como tampoco se puede ser tan necio para desconocer los Panamericanos, Copas del Mundo, mundiales y 3 Juegos Olímpicos en los que representó a nuestro País".

A continuación, el directivo planteó: "Si se puede, desde un escritorio de la Federación Bonaerense de Kanoas en Tandil, ningunean a una atleta de tal calibre diciendo "que no está en el radar de la Federación Provincial". Hoy se le quita la posibilidad de representar a nuestra provincia en los juegos Jadar de Rosario. Explicale a la piba de Pergamino que hizo la invitación a su cumple con la foto de Bremda remando, o a los que se levantaban a las 3 de la mañana a ver las regatas de Tokio".