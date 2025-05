Un patrullero cayó a una alcantarilla: no hubo heridos de gravedad (Video)

Un móvil policial que se dirigía a atender un llamado de emergencia sufrió un accidente alrededor de las 18 horas del pasado sábado en la intersección de Crucero General Belgrano y la ruta 1001, al caer en una alcantarilla cuando intentaba realizar un giro a pocos metros del complejo Las Amalias.

Según declaraciones del Subsecretario de Seguridad de San Pedro, Gabriel Cabral, el patrullero, conducido por una efectivo policial, "concurría a un establecimiento rural tras un llamado al 911" cuando "hace una mala maniobra y cayó a la cuneta".

Afortunadamente, y tal como precisó el funcionario, no se registraron lesiones de importancia entre los ocupantes del vehículo. "Por suerte la velocidad a la que iba no era excesiva, y no hubo lesiones de gravedad, solo los golpes propios del cimbronazo. Fueron examinados en el Hospital y las lesiones no fueron de gravedad", detalló Cabral, confirmando que "una efectivo femenina era la chofer en ese momento".

El hecho fue registrado por imágenes de las cámaras de monitoreo que se encuentran ubicadas en la zona, permitiendo reconstruir lo sucedido.