Proyecto de Rivas pidiendo acciones ante los daños causados por las intensas lluvias

Personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de San Pedro identificó ayer martes a un hombre de 49 años sobre quien pesaba una captura activa por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública . El hecho ocurrió en la intersección de las calles Pellegrini y Benito Urraco. Tras consultar los datos del sujeto con el Centro de Operaciones Policiales, se confirmó el requerimiento del Tribunal Criminal N° 2 de San Nicolás. El hombre, domiciliado en esta localidad, fue trasladado a sede policial para las actuaciones correspondientes. Una vez consultado, el magistrado interviniente dispuso que el sujeto no fuera mantenido detenido , pero sí que se le notificara su deber de comparecer a la brevedad ante el juzgado para regularizar su situación procesal.