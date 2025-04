Incautan 1700 kilos de pollos en un camión sin refrigeración y sin documentación

Personal de la Dirección de Tránsito retuvo esta mañana un camión de reparto de alimentos proveniente de Baradero que circulaba en condiciones irregulares.

De acuerdo a la información oficial, se trataba de un vehículo cuyo conductor no pudo presentar la documentación legal ni la cédula. El camión no tenía seguro, luces ni chapa patente colocada, según confirmaron autoridades municipales.



El remolque que debía actuar como cámara frigorífica no cumplía, además, con las condiciones necesarias para la trazabilidad, ya que no pasó el control sanitario y el equipo de frío no funcionaba.

Tras la intervención del Departamento de Bromatología, fue interdictada la carga de 85 cajones cajones con 1700 kilos pollos que debían estar congelados.

Por decisión de la Justicia de Faltas y en cumplimiento de la normativa vigente, la mercadería fue destruída porque no estaba en condiciones adecuadas para el consumo.