"Hoy más que nunca, la amabilidad y la empatía son un acto de valentía"

Foto de archivo

La Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro llevó adelante el acto en conmemoración de un nuevo aniversario del desembarco argentino en las islas Malvinas, que dio inicio a la guerra en 1982.

La actividad, por segundo año consecutivo, se desdobló por diferencias entre los veteranos y la Municipalidad por la distinción como "héroes" a los soldados continentales. El acto oficial fue convocado para las 11 horas en el mismo lugar.

Javier Saucedo, presidente de la Asociación, agradeció a quienes acompañaron el acto y también "a quienes por distintos motivos no estuvieron presentes".

Tras recordar al Sargento Ayudante Mateo Antonio Sbert y el Cabo Segundo de la Armada Sergio Daniel Magliotti, caídos en combate, Saucedo también pidió homenajear al Soldado Conscripto del Ejército Argentino, Jorge Alberto Andreetta y el Cabo Principal de la Armada Argentina, José Antonio Galbán, quienes murieron en los últimos años.

En su mensaje, el presidente de la Asociación de Veteranos instó a comprender lo sucedido para no hablar en base al desconocimiento: "El no comprender no nos exime de ser empáticos o amables, la mejor forma de comprender puede surgir a partir de una pregunta. Hay cosas que por ignorancia damos por descontadas. Una pregunta formulada con respeto da al otro la invalorable oportunidad de mostrarse como es. Invitamos desde nuestro lugar a no dar nada por sentado, a atreverse a preguntar sobre aquello que desconocemos y a ser más amables, porque hoy más que nunca la amabilidad y la empatía son también un acto de valentía".

Además de cientos de vecinos que siguieron con emoción el acto, estuvieron presentes representantes de instituciones como la Asociación Sanmartiniana, el Centro de Comercio, Bomberos Voluntarios y concejales de bloques opositores.