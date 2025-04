Con pocas dosis recibidas, las farmacias comenzaron a aplicar las vacunas antigripales de PAMI

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) lanzó esta semana la campaña de vacunación antigripal 2025, destinada a todos sus afiliados en el territorio nacional.

Los afiliados podrán acceder a la vacuna presentando su DNI y credencial de la obra social, sin necesidad de receta médica ni turno previo. La aplicación de la vacuna es totalmente gratuita, y no se podrá cobrar ningún cargo por el servicio.

Sin embargo, Marta Ronte, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, expresó su preocupación por la cantidad de dosis recibidas. "No todas las farmacias recibieron las vacunas. Algunas recibieron 30 dosis o 50 y ya no hay más. En esta primera tanda, las dosis que recibimos no se condice con la cantidad de jubilados que tenemos. Son más de 10 mil jubilados en San Pedro. Si hubiéramos recibido todas 30 vacunas, son aproximadamente 900, pero ni siquiera todas las farmacias las recibimos. Nos preguntamos entre todos por qué no llevan la estadística o el censo de cuántos jubilados atiende cada farmacia por su historial correspondiente".

Para facilitar la ubicación de las farmacias, los afiliados pueden consultar el buscador disponible en el portal web oficial de PAMI (www.pami.org.ar/farmacias) o comunicarse con el número 138 (opción 0).