"Nos dieron 45 días y en ese plazo la oficina tiene que estar cerrada: los trámites se van a hacer en Zárate"

La confirmación del cierre de la oficina local de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en alerta a los trabajadores y dio inicio a una serie de acciones por parte de los gremios que los representan.

Según informaron, la medida, dispuesta por el Gobierno Nacional, fue comunicada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, otorgando un plazo de 45 días para su concreción.

Lautaro Moyano Abal, empleado de ARCA San Pedro, expresó la incertidumbre que generó el anuncio, en declaraciones a La Radio 92.3: "Básicamente las autoridades siempre brillan por su ausencia. Oficialmente no nos dijeron nada. Salió en el Boletín Oficial un cambio que se hizo. Tuvimos una asamblea y básicamente es algo totalmente arbitrario".

Moyano Abal destacó que el cierre de la oficina perjudicaría a los contribuyentes de la región, quienes deberían trasladarse a Zárate o Mercedes para realizar sus trámites. "Son 60 mil contribuyentes en el corredor de la ruta 9 que van a tener que hacer más de 100 kilómetros", señaló.

En la oficina local trabajan 17 personas, quienes se quedarían sin empleo si se concreta el cierre. Además, Moyano Abal advirtió que la medida afectaría a los profesionales de la zona, como contadores y abogados, que realizan trámites presenciales en la dependencia.

Sin embargo, reconoció que no es sencillo contar con el apoyo del resto de la comunidad ante situaciones como estas: "El trabajador de ARCA o de AFIP nunca va a caer en gracia porque es el ente que recauda. Por más que haya 90% de profesionales que no entraron por ninguna cuestión política, no va a caer bien. Pero si encima no tenemos un lugar en donde hacer los trámites, imagínate lo que va a ser esto. Si ya no nos quieren, va a ser odio directamente. Los contadores de la zona van a tener que ir hasta Zárate, porque hay muchos trámites que no son virtuales, son presenciales".

Juan Martín Andrés, Secretario General Seccional Mercedes de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), denunció la falta de diálogo con las autoridades y la arbitrariedad de la medida. "Nos habían dicho que íbamos a tener diálogo y nunca ha pasado y en forma intempestiva el viernes, antes del fin de semana largo se anuncia en una disposición que se van a cerrar 68 distritos", afirmó.

Andrés explicó que, de los 68 distritos que se cierran, 21 lo hacen de forma definitiva, incluyendo la oficina de San Pedro. "Esto quiere decir que cuando se ponga en vigencia la disposición, el 15 de abril, en las oficinas no debería quedar nada", detalló.

El gremialista cuestionó la decisión de cerrar la oficina de San Pedro, argumentando que cuenta con un edificio propio, una planta de personal adecuada y una buena recaudación. "Si le queremos buscar una lógica no la tiene, por contribuyentes tiene casi lo mismo que San Nicolás, tiene edificio propio, una planta de personal que no está sobredimensionada y la recaudación es buena", aseguró.