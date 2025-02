Pérez Millán se quedó sin transporte público

Foto Agencia DIB - Diario El Norte

Los vecinos de la localidad bonaerense de Pérez Millán se encuentran sin el servicio de transporte que los conectaba con Ramallo, la cabecera del distrito. La suspensión del servicio fue confirmada por Daniel Martí, el empresario a cargo de la línea, quien argumentó que la prestación ya no era económicamente viable.

Según el diario El Norte, la interrupción del servicio se había anticipado desde diciembre, cuando se redujeron los recorridos y frecuencias. Martí explicó que la falta de subsidios provinciales y la finalización de un convenio con el municipio, que le proporcionaba un fondo para combustible, hicieron insostenible la situación.

"Hace casi 18 años que tengo la línea, la hice yo. Después de muchos años, intenté reprogramarla porque había muchos boletos gratis y no se podía sostener, pero al ser privado, no se pudo, ya no recibo subsidios. Fue un error por amor a la línea. Yo la creé y no la quería dejar, intenté hasta último momento, pero es totalmente deficitaria", afirmó Martí, quien reconoció que el número de pasajeros no superaba los 50 diarios.