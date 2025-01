Buzzi: "En 2008 en San Pedro peleábamos por la rentabilidad del campo, y hoy el problema es de supervivencia"

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, lanzó un duro diagnóstico sobre la situación del sector agropecuario, asegurando que la crisis actual es "mucho peor" que la de 2008. En diálogo con La Radio 92.3 de San Pedro, el dirigente rural advirtió sobre las consecuencias de las políticas económicas actuales y reclamó medidas urgentes para evitar un colapso del sector.

Buzzi recordó la fuerte movilización del campo en 2008 en contra de las retenciones móviles, pero señaló que en aquella ocasión se discutía sobre rentabilidad, mientras que hoy la problemática se centra en la supervivencia de los productores. "En este momento es una cuestión de supervivencia", enfatizó.

Entre los principales factores que agravan la situación, el dirigente mencionó la caída de los precios internacionales de los commodities, el retraso cambiario, el aumento de los costos internos y la persistencia de las retenciones. Además, alertó sobre el impacto de la sequía en las últimas campañas y la consecuente disminución de la producción.

"Estamos viendo un panorama muy complejo", afirmó Buzzi, quien criticó las políticas del gobierno nacional y reclamó medidas concretas para modificar el tipo de cambio y reducir los impuestos al sector. "No podemos seguir así", aseguró, advirtiendo sobre las consecuencias sociales y económicas de una crisis en el campo.

El dirigente también se refirió a las diferencias de opinión con otros referentes del sector, pero aclaró que su principal preocupación es la situación de los productores y las comunidades rurales. "Lo que está faltando es que cierren los números al productor", subrayó.

El referente agrario consideró que "en este momento no hay una confiscación autoritaria como en 2008, pero si hay un impuesto distorsivo confiscatorio como es el 33% de retenciones más el 35% por ciento de impuesto a las ganancias, cuando este gobierno que prometió que iba a cambiar y no cambió nada".

Buzzi compartió una anécdota originada en un Congreso de Federación Agraria: "Un dirigente de Entre Ríos me dijo que acá los productores están bancando lo político y no lo económico. Y esa síntesis de ese dirigente entrerriano a mí me hizo caer la ficha. Si, claro, hay una cantidad grande de productores que prefieren un silencio angustioso y doloroso a cualquier cuestión que ponga en riesgo a un gobierno que en este momento es de derecha, es liberal, pero por sobre todas la cosa es antikirchnerista. Y como muchísimos productores son antikirchneristas prefieren sufrir en silencio que revelarse en voz alta".