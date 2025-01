Advierten sobre llamados y mensajes engañosos con la característica 0261

En los últimos días, vecinos de San Pedro han reportado recibir mensajes de texto de números con la característica 0261 (Mendoza) con mensajes como "Agendame" o "¿Te puedo llamar?". Además, se han detectado la creación de grupos de WhatsApp con el mismo prefijo y llamadas telefónicas sospechosas.

El código de área 0261 corresponde a varias localidades de Mendoza, incluyendo Maipú, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, Guaymallén y Lavalle.

Esta modalidad delictiva no es nueva y ha sido utilizada en varias provincias argentinas, como Neuquén, La Rioja, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Los delincuentes suelen emplear estas tácticas para llevar a cabo secuestros virtuales o estafas de premios falsos.

En el primero de los casos, simulan tener secuestrado a un familiar de la víctima, generando pánico y presionando para que realicen pagos rápidos. También informan al destinatario del llamado de haber ganado un premio (falso) y solicitan un depósito previo para gastos administrativos.

En el caso de recibir un llamado o un mensaje desde ese prefijo, si es que no se tienen familiares o conocidos en Mendoza, se recomienda no identificarse, evitando revelar cualquier información personal. Los expertos advierten que lo apropiado es finalizar la llamada y bloquear el número, no responder los mensajes, y verificar la identidad de la persona que se contactó. Más importante aún, no realizar pagos sin antes certificar el destinatario, y denunciar a las autoridades.