Basso le respondió a Salazar por la licitación de playa Mansa

La concejal Paola Basso, del bloque de la Unión Cívica Radical, respondió hoy, en declaraciones a La Radio 92.3, al Intendente Cecilio Salazar, quien la mencionó (aunque sin nombrarla) su discurso por la inauguración del tomógrafo del Hospital.

El mandatario comunal había señalado, durante un tramo dedicado a responder los cuestionamientos en el Concejo Deliberante: "Tienen la memoria demasiado selectiva, como una concejal radical que me llamó para decirme "qué vergüenza lo que están haciendo, concesionando un lugar con un canon tan bajo", y le dije "ustedes concesionaron toda la costa sin un canon, hace un tiempo atrás".

La ex Asesora Letrada de la Municipalidad confirmó que había mantenido ese contacto luego de que ingresara el proyecto del Ejecutivo para la licitación del predio de playa Mansa, aunque aclaró que no tuvo relación con las decisiones políticas vinculadas a la concesión del Howard Johnson.

"Nosotros como bloque habíamos presentado un proyecto en marzo respecto al predio de Mansa. La idea que teníamos es que se abra al uso público y no tenga ningún tipo de costo para nadie, ni para sampedrinos ni para turistas, ni para nadie, porque una ciudad tan volcada al río que no tenga una sola playa al acceso público es una ironía" expresó Basso.

Con respecto al tratamiento de su propia iniciativa a lo largo del año y la llegada del proyecto oficial, la edil agregó: "Se estuvo trabajando en comisión todo el año, el Secretario de Obras Públicas vino tres o cuatro veces para hablar del tema y me dijo la última vez que estaban trabajando en un proyecto que integre las dos partes: el Paseo 2 y Mansa. Después nos dicen que hay un proyecto de Carrasco y al día siguiente entra el pliego al concejo. La palabra que utilicé es desilusión, impotencia, porque esta era la oportunidad que teníamos, no se si íbamos a tener otra. Le dije que me parecía que estaba demasiado armado todo y que era irrisorio el canon establecido que es lo que paga una vivienda. Hace tres días me dijo una chica que alquila una vivienda de tres habitaciones que paga 500 mil pesos por mes. Si bien hay una inversión de 500 mil dólares, es a concretar en 10 años".

Basso confirmó que el contacto con el Intendente se produjo poco después: "Se lo planteé al Intendente. Hacía mucho rato que no hablaba. El primer conocimiento del tema me enojó, y uno cuando se enoja hace cosas que en otro momento no haría. Le mandé un mensaje diciendo que me daba mucha desilusión, y que quería que lo supiera por mí".

Finalmente, la abogada aclaró que no tuvo parte alguna en la cuestionada concesión del espacio costero al hotel Howard Johnson: "Es cierto que hay una concesión, la del Howard Johnson, que es llamativa, por decirlo de alguna manera, porque el concesionario debía hacerse cargo del mantenimiento y seguridad del Paseo II, y desde el día 1 hubo problemas. El que debe hacer cumplir lo establecido en concepto de canon es el Ejecutivo y tampoco lo hizo. Pero jamás estuve de acuerdo con eso. Fui Asesora Letrada, no tomé decisiones. Me tocó revisar los contratos y revisar que estén bien. No tomo ni nunca tomé ese tipo de decisiones. Me llama la atención que el Intendente hable de memoria. Si hablamos de memoria, nos tenemos que acordar que fue este gobierno el que extendió la concesión a Monjo por otros 10 años, cuando le faltaban 15 para que se venza el período. Si vos no estás de acuerdo, no prorrogás la concesión. Si vamos a tener memoria, vamos a tener memoria de todo. Yo tengo bastante memoria y soy transparente en mi forma de conducirme. Digo lo que pienso y me acuerdo de unas y de otras, de todas".