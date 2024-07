COOPSER: Denuncian que en los avales de la lista Verde aparecen firmas de personas fallecidas

El Consejo de Administración de COOPSER llevó adelante esta mañana una conferencia de prensa en relación a las irregularidades detectadas tras la presentación de las listas que participar de las asambleas de distrito previstas para el domingo 14 de Julio.

El presidente de la cooperativa, Iván Groppo, confirmó que en los avales presentados por la oposición (Lista Verde) aparecen las firmas de al menos 11 personas fallecidas, algunas de ellas hace muchos años.

"Algunos de ellos ya tienen muchos años de fallecidos. Incluso, cuando miramos las fechas de nacimiento advertimos que tienen más de 120 años" precisó Groppo. "En algunos casos lo pudimos constatar con el certificado de defunción. Lo grave es que el aval viene acompañado de la firma, eso quiere decir que alguien firmó en nombre de la persona que falleció" agregó.

Tras la notificación a la lista Verde, ahora se espera la respuesta correspondiente. En la última semana, con motivo de un reclamo formulado en las oficinas de COOPSER, referentes de ese espacio indicaron que no pudieron certificar los avales porque muchos de ellos se registraron cuando "la gente se acercó a firmar las planillas en el Bar Butti".

Groppo, y el Síndico Pablo Peralta, adelantaron que el caso llegará a la Justicia: "Vamos a iniciar las acciones legales correspondientes también para los socios de la cooperativa que firmaron en nombre de una persona fallecida. Hay dos o tres cosas que analizar. Uno puede ser socio porque tiene un medidor o porque es socio de los servicios sociales. Puede que haya fallecidos en el padrón, aunque cuando interviene servicios sociales de COOPSER los damos de baja automáticamente. Nosotros intimamos a la familia, por un procedimiento del OCEBA. Los herederos se tienen que acercar a la COOPSER para hacer el cambio de titularidad, y algunos no lo hacen. Pero obviamente no pueden votar porque el DNI se retira por normativa. Por otro lado, en algún momento los jubilados tenían algún beneficio extra. Alguna familia puede que, para no perder ese beneficio, no diera de baja ni hiciera el cambio de titularidad. Lo que queda en claro es que no pueden votar, y el delito cometido es fraguar la firma".

Sobre las implicancias legales, el titular del Consejo de Administración agregó: "Estamos hablando de una cuestión penal que hasta tiene implicancias legales importantes. Corresponde que la cooperativa inicie acciones legales porque están haciendo algo que está fuera de la Ley. Nosotros queremos que las elecciones se celebren. Depende de que las dos listas, cuando en un rato reciban las observaciones, las corrijan. El estatuto es claro. Tienen 72 horas hábiles para hacer las correcciones. Nos podemos poner de acuerdo porque las dos listas tienen el mismo tiempo y juegan con las mismas cartas. Con respecto a los cuestionamientos al personal de COOPSER, son administrativos de la cooperativa que hacen este trabajo desde hace treinta o veinticinco años. Eso lo refrenda un abogado o un escribano. Si hablamos de cosas legales, más ilegal que fraguar una firma no creo que haya".

Por el momento, las elecciones se desarrollarían más allá de las irregularidades: "Otro consejo de administración podría haber dado de baja la lista Verde, nuestra intención es que eso no suceda. Estamos intentando dar la oportunidad de que se corrija esta situación. Una cosa son los fallecidos, y otra es que las dos listas, pero sobre todo la verde, tienen que subsanar situaciones de delegados con deudas, apellidos y nombres que son ilegibles y otros detalles. Hay delegados inscriptos en un distrito y están radicados en otra, por ejemplo. La Roja también tiene delegados con deuda, números de socios que no se corresponden. En todos los casos, tienen tiempo hasta el jueves al mediodía. Pero las acciones legales las tenemos que llevar adelante, e incluso acciones para los socios que están llevando una conducta contraria a lo que es la cooperativa".