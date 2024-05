Transporte escolar: Recorridos suspendidos por falta de ofertas tras los aumentos en los costos y el recorte de fondos nacionales

Foto ilustrativa

Alumnos de la Escuela Agraria y familiares se concentraron en la sede del Consejo Escolar, luego de que el martes quedara desierta la licitación para ese y otros recorridos del transporte escolar.

Las autoridades del organismo, encabezadas por Silvina García, se encargaron de aclarar la situación, ante una serie de informaciones erróneas surgidas en las últimas horas.

"En realidad, no tenemos empresas que quieran hacer ese recorrido. El tiempo de la licitación tiene una duración, es hasta el 30 de abril, ese día se licita el período de mayo a diciembre. El martes se abrieron los pliegos de todas las licitaciones, porque cada recorrido tiene un trámite aparte. Hubo empresas que se presentaron para algunos recorridos y para otros recorridos no hubo empresas que se presentaran por esos montos que paga la Provincia" explicó García.

Foto La Radio 92.3

El incremento de los costos para las empresas a partir de los sucesivos aumentos en los combustibles e insumos en los últimos meses, sumado al recorte de fondos nacionales que la provincia descentraliza en los municipios, constituye la base de un problema con difícil abordaje local: "Lo que ahora se hizo es volver a llamar para ver si hay empresas que quieran hacerlos. No es una cuestión de recortes, ni de no aprobación. Provincia envió la documentación de todos los recorridos" precisó la titular del Consejo Escolar. "Hay un pago que estipula la Provincia por kilómetro que es el mismo en todos los distritos. El año pasado se contaba con un recurso extra para compensar lo que las empresas requerían que surgía del Fondo de Financiamiento Educativo, que hoy no lo tenemos. Hoy ese fondo no está llegando, así que las empresas van a cobrar lo mismo acá que en cualquier otro lugar de la Provincia de Buenos Aires. Ellos tienen la opción de hacer o no ese recorrido".

El Fondo de Financiamiento Educativo es coparticipable de la Nación a las Provincias y de ahí a los Municipios. La decisión del gobierno nacional de no pagar ese fondo se dio en conjunto con la interrupción del incentivo docente. En marzo, la gestión Milei prorrogó un artículo de la normativa para habilitar el envío a cada jurisdicción, por lo que se espera que en los próximos días se complete el circuito para que ese dinero "gotee" en los Municipios.

La nueva licitación fue convocada el mismo martes, y la apertura de sobres será el 9 de Mayo para dar cumplimiento a los plazos legales: "El plazo terminó el 30 de abril para que todos tuvieran colectivos, remises o combis. No todas las empresas quisieron hacer esos recorridos. Hay tres que continúan haciéndolos, pero otra no quiso renovar el contrato para decirlo de alguna forma. No hay ningún recorrido dado de baja. Nosotros tenemos los carnets impresos de todos los chicos y falta poner el nombre de la empresa" concluyó García.

En total, son 437 alumnos los que solicitaron utilizar el servicio de transporte escolar, y una parte de ellos quedó afuera de esa posibilidad, al menos hasta la próxima semana. Entre las escuelas afectadas se encuentran la Agraria con sede en Río Tala, la Secundaria 5 (Mataderos) y un sector de la Escuela Especial.