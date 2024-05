Paro de papeleros: El sindicato local no adhirió y la federación nacional manifestó frente a Papel Prensa

Trabajadores nucleados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos realizaron una asamblea frente a las puertas de Papel Prensa, este mediodía.

La medida se enmarcó en el paro nacional convocado para este jueves "por mejores salarios y adicionales para todos los trabajadores papeleros del país, para frenar el maltrato, mejorar las condiciones de trabajo, para que paren los despidos y que se terminen los abusos patronales".

Desde la entidad recordaron que "el trabajo no debe implicar riesgo de vida" y que "si los trabajadores nos unimos y juntamos poder, será en beneficio de mejores niveles de vida para nosotros y nuestras familias".

"Estamos reclamando el cierre de las paritarias, porque nos quedó colgado un mes y un bono por el día del papelero que se iba a discutir en marzo. Estamos reclamando la posibilidad de poder arrimarnos a la canasta familiar. Ellos proponen que se incremente lo que salga de inflación, y es una inflación mentirosa porque el trabajador va al almacén y este aumento no sirve para nada" expresó Sergio Donelli, tesorero de la Federación, a Somos Noticias San Pedro - Baradero.

El dirigente agregó: "No venimos a hacer ningún bloqueo, simplemente a informar y esperar que los trabajadores adhieran a esta medida".

Pablo Ayala, integrante del consejo directivo, agregó: "Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. Nuestro Secretario General es muy dialoguista, pero ellos se plantearon superintransigentes, con un gobierno que los apoya bastante, con una conciliación cuando no había medidas aún definidas. Siempre estamos abiertos al diálogo. Ellos siguieron ofreciendo algo que es imposible llevar a una familia porque la realidad de la empresa no es la de los trabajadores. En pandemia se llenaron de dinero y trabajaron muy bien cuando la mayoría del país estaba parado".





Crisis creciente

Por su parte, el Sindicato de la Industria del Papel, con representación en San Pedro y Baradero, no adhirió a la medida de fuerza

Roberto Gabito, principal referente del gremio, aclaró que "si bien el reclamo que están haciendo a nivel nacional es justo, no adherimos a las directivas de la Federación porque no estamos federados hace más de diez años".

En declaraciones a "Equipo de Radio", el dirigente habló sobre la situación en las distintas empresas de la región: "En Papel Prensa no tenemos casi inconvenientes, aunque hubo una baja en las ventas por las cuestiones macroeconómicas y no se vende tanto porque antes se exportaba y ahora porque el país está caro en dólares no es conveniente exportar. Después las fábricas de papel tissue tienen una baja de la producción del 50% de ventas y el mes pasado la máquina contínua paró 15 días. Se está evaluando la situación porque de las cuatro máquinas de conversión de Celupaper andan dos. El mes pasado cuando paró la contínua salieron todos juntos los empleados de vacaciones y ahora se está evaluando lo que va a pasar en junio. En la cartonera desde principios del año que se viene trabajando a un 60%. En abril se trabajó 14 días y en mayo 15 o 16 días".