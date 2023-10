Con poco movimiento, inició el acto eleccionario

Con muy poco movimiento de vehículos en la vía pública debido a la lluvia y con algunas escuelas con demoras, se inicio el acto eleccionario en San Pedro.

La Escuela Normal fue uno de los establecimientos que más tardó en dar comienzo al paso de los votantes; mientras que otras instituciones, como la Escuela 3, pudieron comenzaron a horario.

Juan Almada, quien se acercó al lugar como fiscal general, señaló: "No puede estar cerrado. Por lo mennos que empiecen con las mesas que están listas". Respecto del poco movimiento, consideró: "Me parece que el tema de la lluvia ha aplacado un poco el ánimo electoralista. Me llamó a atención el poco movimiento en la calle".

La llovizna dificulta en algunos casos la dinámica al interior de las escuelas, en caso de que se concentre gran cantidad de personas.