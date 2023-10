Cecilio Salazar: "Hemos hecho un muy buen trabajo"

El intendente Cecilio Salazar y también candidato de Unión por la Patria, emmitió su voto en la Escuela Socorro acompañado por uno de sus hijos, Valentín, como lo hace siempre.

Dijo que comenzó el día tranquilo y con la misma rutina. "Levantado desde tempranito, siguiendo la rutina de siempre, yendo al partido primero, viendo cómo se distribuyen los fiscales, llevando gente a votar; llevé a mi primer votante, que siempre lo hago. No me comunico durante el año con él pero hace 15 o 20 años lo llevo a votar, a partir de las 8 lo paso a buscar", contó.

En relación a estas elecciones generales, Cecilio consideró:"Claramente es una elección distinta a las anteriores... vivo muy pendiente de la gestión, del equipo, de lo que hacemos nosotros y sin escuchar tanto a los otros". No obstante, reconoció: "Uno a veces tiene un poquito de sangre y da ganas de contestar alguna cosa pero, he hecho lo que hago siempre, sin contestar ningún agravio. Viste el dicho, si uno no quiere dos no pelean, así que no me he peleado con nadie. No quiero ni siento pelearme con nadie".

En relación a las expectativas, dijo: "Hemos hecho muy buen trabajo". Haciendo una analogía con el fútbol, planteó: "Viste que siempre se habla de que cuando entrás a la cancha hay que darlo todo, quedarse vacío, y después si se da que ganás, barbaro, hiciste lo que tenías que hacer, y si perdés sabés que diste todo, que corriste toda la cancha, y eso es lo que hice...así que ganemos o perdamos yo ya me doy por satisfecho".

Aclaró, sin embargo, que como todos los candidatos, "juega a ganar" porque tiene "muchas ganas de seguir gobernando esta hermosa ciudad".

En relación a la campaña, consideró que "ha sido muy buena". "Nosotros hemos hecho la bajada de línea de no contestar agresiones, que somos circunstanciales adversarios", señaló y recordó el vínculo entre Perón y Balbín y la expresión que el dirigente radical tuvo al morir Perón

Respecto al recorrido por los barrios, dijo: "Es imposoble recorrer todo (...) Fui a las instituciones deportivas, sociales, nos recibieron muy bien. Para mí es satisfactorio eso, pero uno siempre queda en deuda, y aprovecho a pedir disculpas a los barrios donde no pude estar. Pero también las redes sociales ayudan, aunque también pido disculpas porque no pude responder todos los mensajes".

El jefe comunal comentó que durante la jornada continuará llevando gente a votar, luego se irá a su casa y entre las 20:30 y 21 irá a la sede del partido.

Su hijo Valentín lo acompañó, y expresó. "Estoy acá, acompañando como todos los años, con mucha fe de que pueda seguir. Todas las elecciones acompañándolo y no solamente en las elecciones sino también en la vida, como lo hace él también conmigo".