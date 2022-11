Martín Ayerbe brindó una charla sobre la soberanía del Río Paraná (Video)

El Movimiento Popular La Dignidad desarrolló este sábado una charla debate de formación política encabezada por Martín Ayerbe, en la sede de Boulevard Moreno 550.

La actividad tuvo como eje central el debate sobre el concepto de soberanía nacional en el marco de un nuevo aniversario del Combate de Vuelta de Obligado.

Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino, sostuvo que "150 años después, los argentinos la tenemos más fácil que don Juan Manuel (de Rosas), porque la épica, el acto casi artístico de encadenar el río para no permitir la entrada del imperialismo inglés y francés hoy no es necesaria".

Ayerbe planteó en la charla sus ideas sobre la forma en que hoy podría evitarse el ingreso de barcos extranjeros: "Con dejar de dragar bastaría para que la flota internacional no entre al Paraná, porque recuperando los bancos de arena del lecho del río no daría el calado, la profundidad de navegación y encallarían en la entrada del Paraná. Habría una barrera natural y esto nacionalizaría de facto todo el tramo fluvial que deberíamos realizar con trenes de barcazas que no necesitan más de 3 metros de profundidad. Este tren de 2500 toneladas multiplicado por 10 barcazas nos daría 25 mil toneladas y dos trenes de barcazas cargarían el porte bruto de un Panamax como el que hoy ingresa a la cuenca. El transporte fluvial es el más barato y más ecológico".