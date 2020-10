Clubes: cómo sería la apertura para actividades físicas y sociales

Foto Club Pescadores y Náutica

La reunión realizada ayer en la Municipalidad de San Pedro, sentó las bases de lo que sería el regreso de las actividades físicas y sociales a los clubes de la ciudad.

Pablo Vlaeminck, presidente de Pescadores, adelantó a "Equipo de Radio" que "en un principio vamos a poder hacer preparación física en los deportistas en espacios abiertos, sin los materiales específicos como pelotas". El segundo aspecto es el ingreso del resto de los socios: "Después lo que es la parte social pedimos que los socios puedan ingresar, cumpliendo de esa forma con aquellos que hicieron el esfuerzo de mantener el club durante todos estos meses. Se habló muy por encima de la habilitación de las piletas en forma recreativa, porque no está ni siquiera en carpeta".

El motivo del pedido de apertura social para los clubes es el incremento de las actividades en espacios públicos de la ciudad, que se multiplicaría con la habilitación del turismo: "Hoy en un fin de semana en el Paseo Público, sin control, la gente está sentada tomando mate. Y quizás dentro de un club con un protocolo se puede hacer lo mismo, pero con más regulación. El Municipio entiende exactamente lo mismo. Anoche hicimos una nota en conjunto que va a ser elevada a Provincia y estimo que no va a pasar mucho tiempo antes que nos respondan".

Acerca de la forma en que podría controlarse el movimiento interno, expresó: "El año pasado con 5.600 socios que llegamos a tener, en plena temporada de lunes a sábado la cantidad de gente era importante pero no era una cifra que nos impida organizarnos para distribuirla. Con una buena organización no tendríamos que tener problemas. Nosotros pensamos reforzar el personal para que haga recorridas tratando de concientizar a la gente de que es una oportunidad. Si tenemos la posibilidad de sancionar a quien no cumpla, lo haremos".