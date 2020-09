"Nuestra posición es de apoyo al gobierno en esta situación tan complicada"

El Intendente Cecilio Salazar se refirió hoy al posicionamiento político adoptado por el Partido Fe en el congreso realizado por Zoom en la última semana.

"Me sorprendió la repercusión. La posición del partido Fe, el gremio y de las 62 organizaciones estaba clara desde hace tiempo. Lo que determinó el congreso nacional fue puntualizar algunas situaciones que a la gente del interior no le llegaban de manera directa" precisó el mandatario comunal.

Sobre la lectura realizada en medios de alcance nacional en relación a un alineamiento dentro del Frente de Todos, precisó: "Se aclaró nuestro posicionamiento desde lo que sucedió con el diputado Ansaloni, y lo que pasó con los intendentes de formar una línea independiente. Se consideró y analizó también con el resto de los compañeros y compañeras nuestro posicionamiento de apoyo al gobierno en esta instancia tan complicada del país por la pandemia. Creemos que todos tenemos que tirar del carro en un momento en el que otros espacios tienen posiciones con las que no estamos de acuerdo".

Salazar planteó su desacuerdo "con esa idea de pensar en un armado electoral, porque creemos que en este momento es fundamental mantenerse unido, y veo que el Presidente convoca a la oposición, a Larreta tomando decisiones, a Grindetti y Garro al lado de Kicillof, y por otro lado a sectores de la oposición con otra actitud". Además, dirigió un mensaje a quienes lo cuestionaron: "Si hay algún trasnochado que cree que voy a enfrentarlos, no voy a hacer eso porque la responsabilidad que tengo es conducir los destinos de esta ciudad tan golpeada. Fuimos uno de los 109 municipios que necesitamos el apoyo de la Provincia para pagar sueldos. En marzo o abril veremos cómo nos pararemos desde lo partidario, se verá en su momento".

Finalmente, también habló sobre aquellos que le recuerdan su duro discurso en un acto ruralista por los 10 años de la resolución 125: "Son chicanas políticas que deben entenderse en su contexto. Si no, leamos de nuevo las consideraciones que tenía Massa o el propio Presidente sobre el gobierno de Cristina, y lo que dijeron algunos cuando yo no estaba en San Pedro y me veían rubio y de ojos celestes y después cuando gané las PASO dijeron que era narcotraficante".