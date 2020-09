Municipio y médicos analizan medidas ante el aumento de casos de Covid

El Intendente Cecilio Salazar confirmó que mantienen contactos permanentes con médicos y que están analizando cuales son los pasos que se darán de ahora en adelante, ante el crecimiento sostenido de casos de coronavirus en el partido de San Pedro.

"Se que los médicos están preocupados, estamos en contacto con el Círculo Médico, y muchos sectores nos piden medidas, pero lo haremos con el gobierno de la Provincia. Tandil se manejó por su cuenta y el gobierno provincial no está de acuerdo. Pretender cortarse solo no tiene sentido, no corresponde. Tenemos que tirar todos para el mismo lado" explicó Salazar.

El mandatario comunal reconoció que vienen "charlando todos estos temas, con preocupación, pero es una situación que como intendentes tenemos que con un punto de vista más amplio, porque también me están llamando sectores que se pusieron en marcha su actividad con mucha dificultad y están muy preocupados por una posible vuelta de fase".

El Intendente remarcó que el control del avance de la pandemia "depende de la responsabilidad social de la gente" y puso como ejemplo las edades de los contagiados: "Veía el fin de semana cincuenta casos, un número significativo pero hay dos o tres personas que superan los 60 años. Tenemos que ser más solidarios y tener más empatía con los médicos".