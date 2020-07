El Municipio analiza si habilita los templos y lugares de culto

El Director de Modernización, Hernán Contreras, confirmó que la apertura de templos y otros lugares de desarrollo de actividades religiosas será analizada en detalle por las autoridades municipales.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó, a través de la resolución 1430, que se fijaron los protocolos comunes para los cultos.

"Esto pasó hace pocas horas. El hecho de que la Provincia lo reglamente para los municipios comprendidos en la fase 4 le permite a los municipios emitir el decreto local y regular cómo es esa ejecución" precisó Contreras. "Esto todavía no lo hemos evaluado. El protocolo es bastante restrictivo" adelantó. En tal sentido, explicó algunos de los puntos incluídos en la norma: "Esto no amerita volver a la actividad normal. Habilita un tercio del factor ocupacional, se permitiría un tiempo de oración, con distanciamiento social, espacios de desinfección entre tandas de personas. No podrían ingresar fieles que estén en grupos de riesgo. Y se debe disponer de alguna persona autorizada para desinfeción de manos y toma de temperatura. Tenemos que ver el impacto que podría tener antes de adherir" concluyó.