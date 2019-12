Tasas: Centro de Comercio cuestionó que el HCD no atendió sus reclamos

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro envió una nota a sus afiliados en la que informan sobre los resultados de las notas y gestiones de reclamo presentadas ante el Concejo Deliberante. Además, confirmaron el apoyo de entidades como la Unión de Industriales de la Provincia de Buenos Aires y la Cámra de la Mediana Empresa."Es de público conocimiento que el HCD no ha respondido nuestra primera nota y que tampoco nos permitieron ser recibidos para poder expresar nuestro diagnóstico de la situación por la que atraviesan los sectores comerciales e industriales de nuestra ciudad, a los efectos de que pudieran reconsiderar el Presupuesto del HCD y del Municipio para el año 2020 dado que afectará de pleno en el desarrollo de sus actividades" informa la entidad presidida por Raúl Cheyllada."Nuestro rol institucional es anticiparnos a lo que seguramente cada comerciante, industrial o empresa de servicio va tener que afrontar en materia de impuestos y tasas, para cubrir un gasto público que, a nuestro entender esta desajustado a la situación de crisis que atraviesan nuestros sectores y que el propio Estado reconoce" plantean a continuación.La institución considera "una contradicción intentar buscar herramientas de desarrollo mientras desde el Estado no se atiendan estos reclamos, o bien, como tantas veces se ha expresado, valorar la importancia de trabajar en conjunto con las Instituciones a las que no se las ha escuchado para el tratamiento de estos temas".Finalmente, consideran "muy importante que se conozca la opinión de algunas de las entidades a las que estamos adheridas, expresándole, fundamentalmente a nuestros asociados, que desde el Centro de Comercio e Industria en el que se deposita la confianza para la defensa del sector, seguiremos actuando en consecuencia para contribuir y apoyar el desarrollo".