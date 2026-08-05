La UNSAdA comenzó a dictar la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico en el Polo Universitario

Con el inicio de las clases de la Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico dictada por la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), quedó formalmente en marcha una nueva oferta académica pública y gratuita en la sede del Polo Universitario municipal.

La nueva carrera está destinada a formar profesionales capacitados para desempeñarse en el área de la salud mental mediante modelos de abordaje ambulatorios, actuando siempre en el marco de las indicaciones de un equipo interdisciplinario o del profesional tratante. La propuesta busca preparar a los estudiantes para sistematizar y organizar las tareas de acompañamiento con una actitud ética y comprometida, facilitando la rehabilitación, la prevención de recaídas y la vinculación social de personas con padecimientos mentales.

Dentro de sus competencias, el egresado estará facultado para operar como coordinador de otros acompañantes, orientar la selección de estrategias terapéuticas para preservar las actividades laborales, educativas y recreativas del paciente, y contribuir a la capacitación técnica con una mirada integral del sistema de salud.

El alcance profesional de la titulación habilita a los egresados a intervenir ante situaciones de crisis y emergencia clínica en diversos ámbitos, tales como instituciones de salud y educación, centros de atención de adicciones, residencias para adultos mayores, hogares de niños, hospitales de día, dispositivos comunitarios y espacios del ámbito judicial y forense.