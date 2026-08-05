Un joven aprehendido por robo de golosinas en un comercio

Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas por efectivo de la Estación de Policía Comunal, luego de haber perpetrado un hurto en un establecimiento comercial ubicado en la zona urbana del distrito.

El procedimiento se llevó a cabo tras un rápido operativo desplegado en la mañana de ayer. El sospechoso fue alcanzado e interceptado mientras intentaba darse a la fuga en la intersección de las calles Cruz Roja y Güemes.

Durante el registro preventivo, el personal policial le secuestró en su poder dos cajas con golosinas, las cuales habían sido sustraídas poco antes de un comercio situado sobre la calle F. C. Rodríguez al 1000, propiedad de una mujer de 51 años.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó formalmente notificado de la formación de la causa y alojado a disposición de la Justicia. En el hecho toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de la jurisdicción local.