Sustrajeron cables de un galpón: un detenido

Un procedimiento policial desplegado durante la tarde de ayer culminó con la aprehensión de un joven de 21 años, acusado de ingresar con fines de robo a un galpón ubicado sobre la calle L. Mansilla al 840.

El hecho se registró cuando el sospechoso logró acceder al inmueble, pertenecientes a un vecino de 42 años, tras escalar el tapial perimetral del predio. Una vez en el interior del lugar, el sujeto intentó apoderarse del cableado de los vehículos alojados en el predio.

Alertados por la situación, uniformados acudieron rápidamente al lugar y lograron reducir al implicado. El aprehendido fue conducido a la sede policial de la jurisdicción, donde finalizados los trámites de rigor y la notificación formal sobre el inicio del proceso penal, se dispuso que se retirara del establecimiento.

Las actuaciones legales por el intento de ilícito quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del departamento judicial local.