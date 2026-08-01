Sindicatos docentes ratificaron el paro para el lunes por paritarias, el FONID e infraestructura

Los principales sindicatos docentes ratificaron la realización de una medida de fuerza para el próximo lunes 3 de agosto en reclamo de recomposición salarial, mejoras en las condiciones edilicias y demandas vinculadas al financiamiento educativo. Por su parte, el Gobierno calificó la protesta como injustificada y confirmó la aplicación de descuentos salariales para los educadores que no se presenten a prestar servicios.

La huelga impactará en el normal desarrollo de la actividad en los distintos niveles de la educación pública. Desde el ámbito sindical argumentaron que las últimas propuestas paritarias resultan insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, al tiempo que denunciaron deficiencias de mantenimiento en diversos establecimientos.

A las reivindicaciones salariales y de infraestructura se suman los reclamos difundidos por las entidades gremiales bonaerenses, centrados en la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), el reclamo por las deudas de Nación con la Provincia, el rechazo al proyecto de libertad educativa, el normal funcionamiento de IOMA y el cese de episodios de violencia en los colegios.

En el territorio bonaerense, la protesta cuenta con la adhesión de las organizaciones integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre las que se encuentran SUTEBA, la FEB, UDOCBA y AMET. Asimismo, a nivel nacional y provincial se suman entidades de base de CTERA como AGMER en Entre Ríos y UDAP en San Juan. En tanto, sectores disidentes como la agrupación Suteba Multicolor resolvieron extender las medidas con un esquema de 48 horas de protesta a nivel local.

En contraste, la Unión Docentes Argentinos (UDA) y los gremios docentes enrolados en la CGT optaron por no sumarse de manera orgánica a la huelga ante los riesgos de sanciones previstos en la Ley de Modernización Laboral, por lo que desplegarán acciones alternativas de visibilización como volanteadas. Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) tampoco se plegará a la jornada de paro.

Desde el Ministerio de Educación ratificaron que los canales de diálogo permanecen abiertos, aunque remarcaron la decisión de no permitir la pérdida de jornadas de clase. Con ese propósito, las autoridades confirmaron la puesta en marcha de los controles de asistencia habituales y el descuento directo sobre las remuneraciones del día no trabajado.