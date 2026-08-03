Nueva licitación para la obra de la Escuela Secundaria N.º 17 en San Pedro

El Municipio de San Pedro concretó una nueva apertura de sobres en la Secretaría de Economía y Hacienda, dando un paso clave para la reactivación y continuidad de las obras en el edificio de la Escuela Secundaria N.º 17, ubicado en la zona de Ciudad Abierta.

Esta nueva convocatoria se puso en marcha tras quedar sin efecto el proceso anterior, debido a que la propuesta presentada en esa oportunidad no logró avanzar dentro del marco administrativo. En este nuevo llamado, dos empresas formalizaron sus propuestas, las cuales están siendo analizadas por las áreas técnicas, legales y administrativas para definir las próximas etapas de la contratación.

Financiamiento e infraestructura proyectada

El proyecto contempla una inversión estimada de 500 millones de pesos, financiada mediante fondos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos a ejecutar se concentrarán principalmente en la concreción de instalaciones, terminaciones generales, cielorrasos y los sectores sanitarios del establecimiento.

La historia del inmueble se remonta a la iniciativa original de la comunidad parroquial de San Roque y la posterior donación del edificio y sus terrenos por parte del Obispado de San Nicolás al patrimonio municipal. A partir de esa cesión, el intendente Cecilio Salazar encabezó las gestiones ante las autoridades provinciales para asegurar el presupuesto requerido y convertir la estructura en la sede definitiva de la escuela.

Acompañamiento institucional

El acto administrativo contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; el secretario de Obras, Mariano Brañas; el director de Educación, Alan Ocampo; la directora de Legal y Técnica, Viviana Costa; y el jefe de Compras, Osvaldo Álvarez, junto a integrantes de la Contaduría municipal y representantes de las firmas oferentes.

A través de este avance, la gestión local junto al Gobierno Provincial busca saldar un compromiso de infraestructura escolar clave para la comunidad sampedrina.