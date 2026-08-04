Llegaron nuevas aulas modulares a Los Cazadores para ampliar la capacidad de la comunidad educativa

El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, recibió nuevas aulas modulares destinadas a ampliar la capacidad del establecimiento educativo ubicado en la Delegación Los Cazadores, con el objetivo de dar respuesta al sostenido incremento de la matrícula en la zona.

La llegada de las estructuras contó con la supervisión del director de Educación municipal, Alan Ocampo, y el delegado de la localidad, Carlos García. Los módulos responderán de manera directa al crecimiento de la demanda de vacantes, enfocado de manera prioritaria en el nivel secundario.

Las gestiones para la concreción de esta obra fueron encabezadas por el intendente Cecilio Salazar ante la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, conducida por Ariel Lambezat.

Durante las próximas jornadas, las cuadrillas de trabajo avanzarán con las tareas técnicas indispensables para su habilitación. Estas labores incluyen la instalación del sistema eléctrico, el montaje de equipos de aire acondicionado y la realización de adecuaciones edilicias para integrar formalmente los módulos a la estructura existente.