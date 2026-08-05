Investigan una serie de robos de herramientas, electrodomésticos y equipos informáticos

Autoridades policiales iniciaron actuaciones judiciales e investigaciones para esclarecer distintos hechos delictivos denunciados en las últimas horas, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Municipal.

Uno de los episodios fue catalogado como hurto y ocurrió en un inmueble ubicado en calle Bonorino al 105. Según constó en la presentación realizada por los damnificados, autores ignorados ingresaron al patio trasero de la propiedad y sustrajeron diversos elementos de trabajo, entre los que se contabilizan una hidrolavadora, una amoladora y un alargue.

Por otra parte, la sede policial recibió una denuncia por un hecho caratulado como robo perpetrado en la finca de calle Lavalle al 1087. En esa ocasión, delincuentes ingresaron mediante el uso de violencia y se apoderaron de un horno pizzero, una computadora de escritorio, un caloventor y dos termos.

Desde la fuerza de seguridad informaron además sobre la existencia de una tercera denuncia tramitada bajo la misma modalidad delictiva. Este último hecho, junto con los anteriores, se encuentra en plena etapa de investigación a los fines de identificar a los autores y recuperar los bienes sustraídos.