El paro de prácticos paraliza los puertos y frenaría la salida de un barco con porotos desde San Pedro

La paralización total del servicio de practicaje en los principales puertos de Argentina paralizó la operatoria de más de 140 buques mercantes a lo largo de la Vía Navegable Troncal del río Paraná y el Río de la Plata.

En el puerto de San Pedro, la paralización afectaría la partida planificada del buque granelero SCIO SPIRIT, de bandera de Liberia y 179,90 metros de eslora, procedente de Villa Constitución. La embarcación, que opera en el muelle Elevador con un arribo estimado registrado desde el 30 de julio para completar la carga de aproximadamente 5.180 toneladas de porotos en bolsas con destino a Venezuela, quedó supeditada a la resolución del conflicto para concretar su zarpada.

La medida de fuerza adoptada por los prácticos surgió tras la publicación del Decreto 690/2026 en el Boletín Oficial, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, el cual introdujo profundas modificaciones en el régimen de practicaje y pilotaje al abrir el sector a la libre competencia y desregular las tarifas.