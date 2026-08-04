El camión de "Pastas y Lácteos para Todos" recorrerá San Pedro y las localidades entre viernes y sábado

El Municipio de San Pedro,

en un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,

anunció la llegada del camión de la red "Pastas Frescas y Lácteos para Todos" al partido.

Esta iniciativa, que forma parte de las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a alimentos frescos y a precios accesibles para la comunidad, recorrerá la ciudad cabecera y diversas localidades rurales del partido durante los próximos días.

Según el cronograma oficial difundido por las autoridades municipales, el itinerario de la unidad móvil se iniciará esta semana y se extenderá hasta mediados de la próxima, cubriendo puntos estratégicos para garantizar una amplia cobertura territorial.

Cronograma de Visitas:

La actividad comenzará el viernes 07/08 en dos localidades:

Por la mañana, de 09:00 a 13:30 horas , el camión estará en Gobernador Castro , ubicado frente a la Delegación Municipal.

En horario vespertino, de 15:00 a 17:30 horas, se trasladará a Pueblo Doyle, donde atenderá a los vecinos frente a la Plaza principal.

El sábado 08/07, la unidad se sumará a las actividades de "Mercados Bonaerenses" en la ciudad de San Pedro. La atención se brindará de 08:30 a 14:00 horas en la Plaza Constitución.

La próxima semana, el recorrido continuará el martes 11/08 en Santa Lucía, de 16:00 a 18:30 horas, frente a la Delegación Municipal.

Finalmente, el miércoles 12/08, el operativo concluirá en Río Tala, de 08:30 a 13:30 horas, también frente a la Delegación Municipal local.

Desde la comuna destacaron la importancia de estas acciones que permiten acercar productos de la canasta básica directamente del productor al consumidor, fortaleciendo el mercado interno y cuidando el bolsillo de los sampedrinos.