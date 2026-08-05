Alerta meteorológico por lluvias y tormentas este jueves

Un procedimiento policial desplegado durante la tarde de ayer culminó con la aprehensión de un joven de 21 años, acusado de ingresar con fines de robo a un galpón ubicado sobre la calle L. Mansilla al 840. El hecho se registró cuando el sospechoso logró acceder al inmueble, pertenecientes a un vecino de 42 años, tras escalar el tapial perimetral del predio. Una vez en el interior del lugar, el sujeto intentó apoderarse del cableado de los vehículos alojados en el predio.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico ante la llegada de un frente de lluvias y tormentas de variada intensidad que afectará a la región a lo largo de la jornada de este jueves, con la posibilidad de que algunas se presenten de forma fuerte o localmente severa.
De acuerdo con el informe oficial, las condiciones de inestabilidad estarán acompañadas por intensas ráfagas de viento que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora, eventual caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en períodos breves.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 30 y los 60 milímetros, cifras que podrían ser superadas de manera puntual en distintos sectores de la zona afectada durante el desarrollo del fenómeno.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones