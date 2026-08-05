Alerta meteorológico por lluvias y tormentas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico ante la llegada de un frente de lluvias y tormentas de variada intensidad que afectará a la región a lo largo de la jornada de este jueves, con la posibilidad de que algunas se presenten de forma fuerte o localmente severa.

De acuerdo con el informe oficial, las condiciones de inestabilidad estarán acompañadas por intensas ráfagas de viento que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora, eventual caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en períodos breves.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 30 y los 60 milímetros, cifras que podrían ser superadas de manera puntual en distintos sectores de la zona afectada durante el desarrollo del fenómeno.