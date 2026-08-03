Juan Carlos Agüero asumió en Seguridad y mantuvo su primera reunión operativa con la Policía Comunal

El nuevo secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Juan Carlos Agüero, comenzó este lunes formalmente sus funciones al frente de la cartera con un encuentro de trabajo junto al jefe de la Policía Comunal, comisario Daniel Cano.

Durante la reunión, los funcionarios analizaron el esquema operativo de las distintas dependencias policiales del distrito, incluyendo la Comisaría Comunal, la Comisaría de la Mujer y la Familia y los destacamentos desplegados en las localidades del partido, con el propósito de fijar los ejes de gestión para la nueva etapa.

En consonancia con las directivas del intendente Cecilio Salazar, Agüero remarcó la necesidad de profundizar la articulación institucional entre el ámbito municipal y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de optimizar la prevención y brindar respuestas efectivas a las demandas de la comunidad.

La agenda del titular del área de Seguridad continuará a lo largo de la semana con una serie de reuniones junto a los responsables de las diferentes reparticiones policiales del partido, orientadas a coordinar tareas operativas y consolidar la presencia territorial de los efectivos.