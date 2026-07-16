Veinte heridos y detenciones tras incidentes en los festejos por el triunfo de la selección

Un total de 20 personas resultaron lesionadas en la zona céntrica de la ciudad durante una serie de incidentes registrados en el marco de los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo de fútbol. Los desmanes requirieron la intervención del personal de salud del nosocomio local y de las fuerzas de seguridad en distintos puntos del centro de la ciudad.

El jefe del servicio de emergencias, Dr. José Herbas, detalló a Noticias San Pedro que el centro asistencial recibió a 14 pacientes masculinos y 6 femeninos, todos con edades comprendidas entre los 14 y los 45 años. Entre los hombres asistidos, uno de ellos ingresó con una herida de arma de fuego en el muslo y otro con un traumatismo de cráneo, mientras que los doce restantes fueron dados de alta tras recibir curaciones por diversas lesiones. En cuanto a las mujeres, cinco presentaron escoriaciones leves y la restante una herida de arma blanca en el cuero cabelludo y el rostro, habiendo recibido todas el alta médica.

Por su parte, el reporte de la Estación de Policía Comunal confirmó dos intervenciones con aprehendidos a raíz de las agresiones físicas en la vía pública. La primera de ellas tuvo lugar en la esquina de las calles Güemes y 25 de Mayo, donde los efectivos arrestaron a un menor de 16 años y a un hombre de 31 tras agredir a golpes de puño a un ciudadano de 32 años, quien debió ser trasladado al hospital con lesiones leves. La Fiscalía del Joven dispuso notificar la causa, entregar al menor a sus responsables adultos y otorgar la libertad al mayor de edad.

El segundo procedimiento se registró en la intersección de Bartolomé Mitre y Avenida 3 de Febrero. En ese sector, la policía aprehendió a un hombre de 36 años que atacó físicamente a dos mujeres de 32 y 39 años, provocándoles heridas de carácter leve. Por disposición de la fiscalía local en turno, el agresor fue notificado de la causa y quedó alojado en el sector de calabozos.